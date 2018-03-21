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Suudi Arabistan'da Müslüman Kardeşler hamlesi

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, eğitim müfredatını Müslüman Kardeşler etkisini barındıran içeriklerden arındırmaya yönelik değişikliğe gitti.

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Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, ülkede yasaklı olan Müslüman Kardeşler grubuna sempati duyanların sektörden çıkarılacağını açıkladı.

Eğitim bakanı Ahmed al-Isa, “Eğitim müfredatımızın ülkede yasaklı olan Müslüman Kardeşler cemaatinin gündemini ve aşırı ideolojileri yansıtmadıklarından emin olmak için bütün kitaplar gözden geçiriliyor” açıklamasını yaptı.

Eğitim'de yenilik adımı,Muhammed Bin Selman’ın Müslüman Kardeşler'in Suudi okullarını işgal ettiğini söylemesinin ardından geldi.

Kaynak: HABER7

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