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Suudi Arabistan'da orduda yapılan değişiklikten sonra Sudan'da da genelkurmay başkanı ve komutanlar görevden alındı.

Suudi Arabistan'da orduda yapılan değişiklikten sonra Sudan'da da genelkurmay başkanı ve komutanlar görevden alındı.

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Sudan Silahlı Kuvvetler Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre,  Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in emriyle bazı subayların terfi ettirildiği  belirtildi.  Açıklamada, Sudan Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Kemal Abdülmağrif  el-Mani'nin atandığı kaydedildi. Kuvvet komutanlarının da değiştiği belirtilirken Kara Kuvvetleri  Komutanlığına Korgeneral Abdülfettah Burhan Abdurrahman, Hava Kuvvetleri  Komutanlığına Korgeneral Salahaddin Abdülhalik Said ve Deniz Kuvvetleri  Komutanlığına Abdülmütalib Ahmed’in getirildiği ifade edildi.
 
 Açıklamada, görev değişikliklerinin "rutin değişiklikler" çerçevesinde  yapıldığı vurgulandı. Şubat başında, Sudan İstihbarat Servisi Başkanı da değişmiş, Muhammed  Atta el-Molla'nın yerine Salih Abdullah Muhammed Salih atanmıştı. Öte yandan dün Suudi Arabistan'da da orduda büyük değişiklikler yapılmıştı. 

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