Suudi Arabistan'da orduda yapılan değişiklikten sonra Sudan'da da genelkurmay başkanı ve komutanlar görevden alındı.
Suudi Arabistan'da orduda yapılan değişiklikten sonra Sudan'da da genelkurmay başkanı ve komutanlar görevden alındı.
- AA
Sudan Silahlı Kuvvetler Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in emriyle bazı subayların terfi ettirildiği belirtildi. Açıklamada, Sudan Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Kemal Abdülmağrif el-Mani'nin atandığı kaydedildi. Kuvvet komutanlarının da değiştiği belirtilirken Kara Kuvvetleri Komutanlığına Korgeneral Abdülfettah Burhan Abdurrahman, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Korgeneral Salahaddin Abdülhalik Said ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Abdülmütalib Ahmed’in getirildiği ifade edildi.
Açıklamada, görev değişikliklerinin "rutin değişiklikler" çerçevesinde yapıldığı vurgulandı. Şubat başında, Sudan İstihbarat Servisi Başkanı da değişmiş, Muhammed Atta el-Molla'nın yerine Salih Abdullah Muhammed Salih atanmıştı. Öte yandan dün Suudi Arabistan'da da orduda büyük değişiklikler yapılmıştı.
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