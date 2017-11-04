Suudi Arabistan'da roketli saldırı!

Yemen'den Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'a, yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirildi. Al Arabiye televizyonu ve haber sitesi tarafından duyurulan saldırı haberinde, füzenin Suudi Arabistan füze savunma sistemleri ile Riyad kenti yakınlarında havada etkisiz hale getirildiği ifadesi yer aldı. Füzenin imhası sırasında meydana gelen patlamanın Riyad'ın bir bölümünden de duyulduğu belirtildi.