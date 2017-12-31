Suudi Arabistan'da salıverilen Prens, Veliaht Prens'le görüştü

Başkent Riyad'ın Cenadiriyye bölgesindeki Kral Abdulaziz Binicilik Meydanı'nda her yıl düzenlenen müsabaka sırasında çekilen görüntülerde Prens Mutab ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında sıcak yakınlaşma dikkati çekiyor.

Eski Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab, "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde görevinden azledildiği ve gözaltına alındığı 4 Kasım'dan bu yana ilk kez ekranlarda görülüyor.

Çok sayıda prens ve üst düzey yetkiliyle birlikte gözaltına alınan Presn Mutab, Kasım ayının sonunda serbest bırakılmasına rağmen medyada görülmemişti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım'da yayımlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı. Presn Mutab, 28 Kasım'da serbest bırakılmıştı.