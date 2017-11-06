Suudi Arabistan'da silahlı saldırı
Suudi Arabistan'ın Katif ilinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından açılan ateşte bir askerin öldüğü bildirildi.
- AA
Ülkenin resmi haber kanalı El-Ahbariyye'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Katif ilinde, resmi bir araç tarafından durdurulan Abdullah Bedir el-Kahtani isimli askere henüz tespit edilemeyen bir kaynaktan ateş açıldı.
Silahlı saldırıda yaralanan asker Kahtani'nin hastaneye ulaştırılamadan hayatını kaybettiği belirtildi.
Emniyet birimlerinin olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.
Katif ile Hammam kenti başta olmak üzere Suudi Arabistan'ın doğu kesimleri, yaklaşık üç ay önce emniyet mensuplarını hedef alan bir dizi saldırıya sahne olmuştu.
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