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Suudi Arabistan'da 'tacizle mücadele yasası' yürürlüğe girdi

Suudi Arabistan'da bakanlar kurulu tarafından onaylanan 'taciz suçuyla mücadele yasası', kadınların araba kullanmaya başlayacağı 24 Haziran öncesinde yürürlüğe girdi.

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Tacizin önlenmesi, bu suçu işleyenlerin cezalandırılması ve mağdurun korunması gibi 8 maddeden oluşan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe konuldu.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi Müdürü Talal eş-Şelhub daha önce yaptığı açıklamada, taciz suçuyla mücadele yasası gereğince suçu ispat edilenin, en az 2 yıl hapis ile 100 bin riyal para cezası veya her ikisinden biriyle cezalandırılacağını bildirmişti.

Aynı suçu ikinci kez işleyen, çocuk, engelli veya velisi olduğu kişiye karşı tacizde bulunan kişilerin ise en az 5 yıl hapis ve 300 bin riyal para cezası veya iki cezadan birine çarptırılacağını aktaran Şelhub, söz konusu yasanın taciz suçuna teşvik veya yardım ve yataklık edenleri de kapsadığını aktarmıştı.

Kamusal alanların yanı sıra okullar, konuk evleri, evler ve sosyal medyada da geçerli olacak yasanın, 18 yaş altı vatandaşları da kapsayacağı belirtiliyor.

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