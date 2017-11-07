Suudi Arabistan'da 'taht darbesi'ni özetleyen fotoğraf

Tüm dünyanın gözlerini çevirdiği operasyonun arkasındaki isim Veliaht Prens Muhammed bin Salman. Gözaltına alınanlar arasında Bodrum sevdasıyla bilinen Twitter'ın ikinci en büyük hissedarı Prens El Velid bin Talal da bulunuyor.

En sağda genç olan isim Muhammed bin Selman, fotoğrafın gerikalanındaki Suudi iş adamı ve prensleri saf dışı bıraktı.

81 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz, önceki gece Rüşvet ve Yolsuzluklara Karşı Mücadele Komisyonu’nu oluşturdu. Komisyonun başına ise 32 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ı atadı. Haberlere göre gözaltı listesini de Veliaht Prens bin Salman belirledi.

17 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olan Prens El Velid bin Tallal da gözaltındaki isimler arasında yer aldı. Tallal’ın Twitter ve Apple gibi teknoloji şirketlerinde hissesi de bulunuyor. Tallal, bu yaz Bodrum’da tatilini geçirmiş ve Türk kamuoyu tarafından da tanınmıştı. Bin Tallal, ABD’deki başkanlık yarışı sırasında Donald Trump için “Amerika’nın yüz karası” demişti. İkili Twitter’dan atımıştı.

GÖZALTINDAKİ ÖNEMLİ İSİMLER

- Ekonomi ve Planlama Bakanı Mühendis Adil bin Muhammed Fakih

- Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Abdullah bin Sultan bin Muhammed

- Kaliyet Divanı eski Başkanı Halid Tuveyciri

- Eski Kraliyet Merasimleri Başkanı Muhammed et-Tubeyşi

- Yatırım Fonu eski Başkanı Amr Dabbağ

- Suudi Arabistan eski İletişim Şirketleri Başkanı Suud ed-Deviş

- Meteoroloji ve Çevre Koruma eski Genel Başkanı Turki bin Nasır

- Eski Savunma Bakanı Yardımcısı Prens Fahd bin Abdullah bin Muhammed

- Eski Maliye Bakanı İbrahim el Assaf

- Eski Riyad Valisi Prens Türki bin Abdullah

- Suudi Ulusal Muhafızları Bakanı Prens Miteb bin Abdullah ve Donanma Komutanı Amiral Abdullah bin Sultan bin Muhammed el Sultan da görevlerinden alındı.

VELİAHT PRENS KONTROLÜNÜ ARTTIRIYOR

Uzmanlar operasyonu ağırlıklı olarak, ülkenin veliaht prensi Muhammed bin Salman'ın siyasi kontrolünü artırma hamlesi olarak yorumluyor.

BBC'ye konuşan, London School of Economics'in Orta Doğu Merkezi'nde konuk öğretim üyesi olarak bulunan Prof. Madavi El-Raşhid, gelişmeyi yolsuzlukla mücadele bağlamında değerlendirmenin zor olduğu belirtiyor:

"Bunu, yolsuzluk karşıtı bir adım olarak görmek çok zor. Bu, Muhammed bin Salman'ın kendisine yönelik desteği konsolide ettiği bir tasfiye hareketi. Karşısında kalan son kuzenini de (Prens Miteb bin Abdullah) ortadan kaldırmak istiyor. Bu kuzeni, son derece modern paramiliter güçleri kontrol ediyor ve veliaht prensine karşı çıkma gücünü elinde tutuyor."

BBC savunma muhabiri Frank Gardner da, Muhammed bin Salman'ın bu hamleyle gücünü pekiştirirken reform programına devam ettiğini belirtiyor.

Ancak Gardner'a göre tanınmış isimleri görevden alınması muhafazakâr çevreleri rahatsız edecek:

“Dünyaya yolsuzluk karşıtı bir operasyon olarak takdim edilen; prenslerin, bakanların ve milyarder işadamı Prens El Velid bin Talal'in gözaltına alındığı bu adım, ani değişikliklere alışkın olmayan Suudileri şoke etti.

Veliaht prensinin ülkede önemli bir popülaritesi var. Özellikle genç Suudiler arasında kendisine destek var. Ancak yaşı daha büyük olan, daha muhafazakâr birçok kişi, onun çok kısa sürede fazla ileri gittiğini düşünebilir.

Bir yandan IŞİD'le mücadeleyi sürdürürken diğer yandan Yemen'le kazanılamaz bir savaşa girişti. Ayrıca Körfez'deki komşusu Katar'a zarar veren bir boykot kampanyasını destekledi.

Ancak destekçileri, onun Suudi Arabistan'ı modernleştirme çabalarını destekliyor. Eski adamların onlarca yıllık yönetiminden sonra, önümüzdeki 50 yıl boyunca kral olabilecek bir adamın yeni vizyonunu alkışlıyorlar."

GÖZALTINA ALINAN İŞADAMI PRENS EL VELİD BİN TALAL KİMDİR

Forbes dergisine göre Prens El Velid bin Talal, 17 milyar dolarlık bir servetin sahibi.

İşadamının sahibi olduğu Kingdom Holding ülkenin en büyük yatırım şirketlerinden.

Şirketin Twitter, Apple, Citigroup, Four Seasons otelleri zinciri ile Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu News Corp'ta hisseleri bulunuyor.

Bin Talal, ABD'deki başkanlık yarışı sırasında Donald Trump için "Amerika'nın yüz karası" demişti.

Twitter mesajında Trump'a başkanlık yarışından çekilmesi çağrısında bulunmuştu.

Trump ise Prens'e "Budala" diye karşılık vermiş, onun 'baba parasıyla Amerikalı siyasetçileri yönlendirmeye çalıştığını' söylemiş ve "Ben seçilince böyle bir şey olmayacak" demişti.

KOMİTENİN BAŞINDAKİ MUHAMMED BİN SALMAN KİMDİR

2015 yılına kadar, Muhammed bin Salman'ın adı Suudi Arabistan dışında pek bilinmiyordu.

2015 yılında babası, Salman bin Abdülaziz el Suud kral oldu. Bu tarihten sonra ise Prens, Suudi Arabistan'ın en etkili figürüne dönüşmeye başladı.

Geçen yıl, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını değiştirecek yeni bir program açıkladı.

Haziran ayında Suudi Arabistan Kralı, veliaht prensi olarak ileride tahta geçmesi beklenen yeğeni Muhammed bin Nayif'in yerine oğlunu getirdi.

Muhammed bin Salman, geçtiğimiz günlerde ülkesinin 'ılımlı İslam'a geri döndüreceğini' duyurdu.