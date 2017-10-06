Suudi Arabistan'da terör örgütü DEAŞ'ın hücresi çökertildi
Riyad yönetiminden yapılan açıklamada ülkenin kritik noktalarına intihar saldırısı hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ militanlarının öldürüldüğü belirtildi.
Suudi Arabistan yönetiminden yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı dahil birçok noktaya intihar saldırısı hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ hücresinin çökertildiği açıklandı.
Riyad'da bir eve baskın düzenleyen Suudi Arabistan güvenlik güçleri, girdikleri çatışmada 5 kişinin öldürüldüğünü ve ev içerisinde çok sayıda intihar yeleği ve patlayıcı olduğu belirtildi.
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