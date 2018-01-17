Suudi Arabistan'da tutuklu Selman el-Avde hastaneye kaldırıldı

Suudi Arabistan'da 4 ay önce tutuklanan Arap ve İslam dünyasının tanınan vaizlerinden Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah, babasının hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

ABD'de ikamet eden Abdullah, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, babasıyla iletişim kurmasına kasıtlı olarak engel olunduğuna dikkati çekerek, Avde'nin hastaneye kaldırıldığı yönünde kesin haberlerin kendisine ulaştığını belirtti.

Açıklamada, "Avde'yi hapsedenler Allah ve insanlığın önünde sorumludur. Allah'ım onun sıkıntılarını gider, afiyet ver." ifadesine yer verildi.

Suudi Arabistan yönetiminden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ülkede 20'ye yakın alim ve davetçinin tutuklandığı ile ilgili daha önce, başta sosyal medya ve söz konusu alimlerin yakınları tarafından açıklamalar yapılmıştı.