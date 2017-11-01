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Suudi Arabistan'da "Ulusal Siber Güvenlik Kurulu" oluşturulacak

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, 'Ulusal Siber Güvenlik Kurulu' oluşturulması talimatı verdiği bildirildi.

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, Ulusal Siber Güvenlik Kurulu oluşturulması için bir kararname yayımladı.

Selman, Devlet Bakanı Musaid bin Muhammed el-Ayban'ın da kurulacak otoritenin yönetim kurulu başkanı olarak görevlendirilmesi talimatını verdi.

Ayban, konuya ilişkin açıklamasında, kurulun siber güvenlik alanında yetkili bir kurum, ülkenin içişlerinde de ulusal bir referans kaynağı olacağını duyurdu.

Bakan Ayban, bununla devletin hayati çıkarlarını, ulusal güvenliğini ve hassas altyapısını korumak için siber güvenliğin güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

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