Suudi Arabistan'da yeni tutuklama dalgası: Çok sayıda vaiz ve akademisyen gözaltına alındı Geçtiğimiz günlerde Selman el Avde gibi dünyaca ünlü vaiz ve alimleri tutuklayan Riyad yönetimi, yeni başlattığı dalga ile çok sayıda akademisyeni tutukladı.