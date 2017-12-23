Arap basınında yer alan habere göre Suudi Arabistan Kralı Selman'ın talimatıyla geçtiğimiz aylarda başlatılan "yolsuzluk" karşıtı operasyon sırasında gözaltına alınan Kraliyet Muhafızı çalışanlarından Ali Kahtani 12 Aralık'ta işkenceden dolayı hayatını kaybetti.

Ritz Carlton otelinde tutulan emir, prens ve üst düzey yöneticilerin daha öncede işkenceye uğradığı, ters askıyla asıldığı iddia edilmiş ve bazı isimlerin hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti.

Ağır işkenceden geçen Kahtani'nin bedeninin ailesi tarafından zor tespit edildiği vücüdunda ağır işkence izlerinin olduğu ve elektrik işkencesine uğradığı sırada öldüğü belirtildi.