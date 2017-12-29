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Suudi Arabistan'da yolsuzlukla suçlanan iki prens serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'da yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kral Abdullah'ın iki oğlu serbest bırakıldı.

  • star.com.tr
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Suudi Arabistan'da geçtiğimiz aylarda başlatılan "yolsuzluk karşıtı" operasyonlarda çok sayıda emir ve prens gözaltına alınarak Riyad'da bulunan Ritz Carlton oteline kapatılmıştı.
 
Reuters haber ajansına konuşan üst düzey Suudi yetkili Kral Abdullah'ın oğlu Meshaal bin Abdullah ve Faisal bin Abdullah'ın serbest bırakıldığını açıkladı. Üçüncü kardeşleri Türki bin Faisal'ın durumu ise henüz bilinmiyor.
 
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlerde Riyad yönetimi ile anlaşmaya varan prenslerin serbest bırakılacağı açıklanmış, anlaşmaya varmayanların ise yargılanacağı belirtilmişti.

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