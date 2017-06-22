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İsrailli bakan: Yeni veilahtın İsrail ve Suudi Arabistan ilişkilerini geliştirmesini umuyoruz

Çarşamba günü sabah saatlerinde ani bir kararla Oğul Selman'ı veliaht ilan eden Suud yönetimine İsrail'den ilk tepki geldi. İsrailli bakan Oğul Selman'ı tebrik etti.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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The Times Of Israel gazetesinin haberine göre İsrail iletişim bakanı Eyüp Kara, Oğul Selman'ın veliaht olarak atanmasını memnuniyetle karşıladı.
 
Bakan Eyüp Kara yaptığı açıklamada, "Oğul Selman'ın veliaht olarak atanması Ortadoğu'daki iş birliğinin sadece petrole dayalı olmaksızın artacağı anlamına geliyor. Suud yönetimin ABD ile görüşmelerde bulunması aralarında İsrail'in de bulunduğu bölge ülkelerle de ilişki kuracağını işaret ediyor" dedi.
 
İletişim bakanı Eyüp Kara geçtiğimiz Mayıs ayı Ekvator'da Haliç ülkeleri diplomatlarıyla bir araya gelerek aleni bir şekilde görüşme gerçekleştirmişti.
 

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