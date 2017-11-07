Suudi Arabistan'dan 'balistik füze' açıklaması: Kendi topraklarımızı koruyoruz

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, bakanlar kurulunun, Kral Selman bin Abdulaziz başkanlığında başkent Riyad'daki El Yemame Sarayı'nda düzenlediği oturumda, Husiler tarafından Yemen'den Riyad'ın kuzeydoğusuna geçen cumartesi günü atılan balistik füzelerin sivillerin yaşadığı bölgelere rastgele atıldığı kaydedildi.

Oturumda, düşmanca ve ayırım gözetmeyen diye nitelendirilen eylemin, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2216 sayılı kararını açık ve net bir şekilde ihlal ederek karara meydan okuma olduğu, İran'ın Husileri gelişmiş güçlerle desteklediğini ispatladığı ifade edildi.

Eylemin, komşu ülkelere yönelik açık bir saldırganlık olduğu, bölgede ve dünyada uluslararası barış ve güvenliği hedef aldığı dile getirilen oturumda, Suudi Arabistan'ın kendi topraklarını ve halkını BM'nin 52 sayılı kararına uygun bir şekilde meşru koruma hakkına sahip olduğu hatırlatıldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bugün yaptığı açıklamada, "İran rejiminin kendisine bağlı Husi milislere füze tedarik etmesi doğrudan askeri bir saldırı sayılır. Hatta krallığa karşı bir savaş hareketi olarak düşünülebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de İran'ın Husilere Suudi Arabistan'ı hedef alan balistik füzeler vermesinin "savaş hareketi" olarak görülebilecek "açık ve doğrudan askeri saldırı" olduğunu duyurmuştu.

Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna geçen cumartesi günü atılan balistik füzeler, hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmişti.