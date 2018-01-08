Selman el Avde'nin 17 akrabasına yurtdışı yasağı kondu

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suudi Arabistan'da 4 aydır tutuklu bulunan ilim adamı Selman el Avde'nin ailesinden birinin başka bir ülkeye gitmeye çalışması üzerine 17 akrabasına seyahat yasağı konulduğunun ortaya çıktığını duyurdu. Gümrük memuru, yurtdışına çıkmak isteyen bu kişiye yasağın gerekçesini açıklayamayacağını söyledi.

Al Jazeera'nın haberine göre, İnsan Hakları İzleme Örgütü, uyanış hareketinin önde gelen isimlerinden Selman el Avde'nin bütün zorlamalara rağmen Katar'a uygulanan ambargoyu destekleyen bir tweet atmadığını ve bu yüzden 7 Eylül'de gözaltına alınarak 4 aydır tutuklu olduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran'da teröristlere yardımla ve İran ile yakın ilişkiler kurmakla suçladıkları Katar'a ambargo başlatmıştı. Katar ise iddiaları reddediyor.

Suudi Arabistan'da 2017 yılının Kasım ayında Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 'yolsuzluk operasyonu' gerekçesiyle prensler, bakanlar ve çok sayıda üst düzey yetkiliyi gözaltına alınmasını istemişti.

Cumartesi günü ise Suudi Arabistan'da 11 prens daha Kraliyet Sarayı önünde protesto gösterisi düzenlerken gözaltına alındı. Protesto nedenlerinden bir diğeri, emirlerin elektrik ve su paralarının devlet tarafından ödenmesini iptal eden kararnameydi. (HaberTürk)