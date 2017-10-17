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Suudi Arabistan'dan Irak merkezi hükümetine destek

Suudi Arabistan Kralı Selman, ülkesinin Irak'ın birliğini desteklediğini ve IKBY'nin gerçekleştirdiği gayrimeşru referanduma karşı olduğunu bildirdi.

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Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'ın Irak'ın birliğini desteklediğini ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumunu reddettiğini vurguladı. Selman, Kerkük'teki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirtti.

İbadi ise görüşmede, Suudi Arabistan ile iyi ilişkiler kurmayı istediklerini ve gelecek hafta bu amaçla Iraklı bir heyetin iş birliği anlaşmaları imzalamak üzere bu ülkeye gideceğini ifade etti.

Kerkük konusuna da değinen İbadi, anayasaya göre Kerkük'ün federal yönetimin kontrolü altında olması gerektiği için hükümet güçlerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde, can kaybı yaşanmadan bölgede konuşlandırıldığını aktardı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından daha önce yapılan açıklamada, Irak merkezi hükümetine bağlı güçlerin Kerkük kentinin tamamında kontrolü sağladığı bildirilmişti.

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