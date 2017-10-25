Suudi Arabistan'dan yeni terör listesini bildirdi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Ulusal Güvenlik Başkanlığı yayınladığı listeyle Yemenli 2 kuruluş ve 11 kişinin terör listesine alındığını duyurdu.

Söz konusu kuruluş ve kişilerin, geçen mayıs ayında ABD ile oluşturulan "Uluslararası Terörün Finansmanı ile Mücadele Merkezi" tarafından alınan kararla "Yemen El-Kaidesi ile DEAŞ'a maddi destek sağladıkları gerekçesiyle terör lisesine alındığı" ifade edildi.

Bahreyn ve Katar'dan destek

Merkezi Riyad'ta bulunan Uluslararası Terörün Finansmanı ile Mücadele Merkezi'nin üye ülkelerinden Bahreyn ve Katar da yaptıkları açıklamalarla "adı geçen kişi ve kurumların kendi ülkelerinde de terör listesine alındığını" duyurdu.

Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) 6 üyesi olan Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Umman, geçen mayıs ayında imzaladıkları anlaşmalarla "Uluslararası Terörün Finansmanı ile Mücadele Merkezi"ne üye olmuştu.

Uluslararası Terörün Finansmanı ile Mücadele Merkezi'nin Suudi Arabistan ve ABD ile ortak çalışma yürüttüğü, diğer üye ülkelerin ise merkeze destek sağladığı kaydedildi.

Trump'ın Riyad ziyareti sırasında kurulan merkezin yayınladığı "ilk liste"

Bugün açıklanan listenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad ziyareti sırasında kurulan merkez tarafından yayınlanan "ilk liste" olduğuna işaret edilirken, bunun Suudi Arabistan'ın terörün finansmanıyla mücadele konusunda ABD ile kurduğu derin ortaklığı gözler önüne serdiği ifade edildi. Bundan sonra da benzer kişi ve kuruluşlarla ilgili çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) 2001 yılında aldığı 1373 sayılı karar mucibince, söz konusu 2 kuruluş ve 11 kişinin tüm mal varlıklarına el konulacağı, gerekli yasal takibin yapılacağı, Suudi Arabistan vatandaşlarının da bu kişi ve kurumlarla herhangi bir şekilde ilişkiye girmesinin yasaklandığı kaydedildi.

Terör listesine alınan kişi ve kurumlar

Uluslararası Terörün Finansmanı ile Mücadele Merkezi'nin kararıyla terör listesine alınan 2 kurumun Yemen'de faliyet gösteren "Rahmet Hayır Kuruluşu" ve "Hayır Supermarket" olduğu aktarılırken, 11 Yemen vatandaşının isimleri ise "Nayif Salih Salim el-Keysi, Haşim Muhsen Ayderus, Abdulvehab Muhammed Abdulvehab el-Hamkan, Nişvan el-Adni, Halid Abdullah Salih el-Mirdefi, Seyfurrab Salim el-Hişi, Adil Abdo Fari Osman ez-Zebhani, Rıdvan Kanan, Vail Nişvan el-Yafii, Halid Said Gabiş el-Abidi ve Bilal Ali el-Vef" şeklinde açıklandı.

Uluslararası Terörün Finansmanı ile Mücadele Merkezi

Uluslararası Terörün Finansmanı ile Mücadele Merkezi, ABD Başkanı Trump'ın 21 Mayıs'taki Riyad ziyareti sırasında düzenlenen "ABD-Körfez Ülkeleri Zirvesi"nde imzalanan anlaşma ile oluşturuldu.

Terör örgütlerinin, uluslararası arenada elde ettiği finans desteğinin engellenmesini amaçlayan merkez, çalışmalarını Riyad'ta yürütüyor.

Suudi Arabistan tarafından "Ulusal Güvenlik Başkanlığı", ABD tarafından ise "ABD Hazine Bakanlığı"nın liderlik ettiği merkeze, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) 6 ülkesi olan Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Umman da üye olarak destek veriyor.