Suudi Arabistan-Hindistan arasında 44 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Aramco'dan yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'ın batı sahilinde yer alan Ratnagiri kentinde 44 milyar dolara ulaşacak maliyetle, dünyanın en büyük rafineri ve petrokimya tesislerinden birini kurmak üzere RRPL ile mutabakat zaptının imzalandığı belirtildi.

Mega projenin, tamamlanmasının ardından günlük bir milyon 200 bin varil ham petrolü işleme kapasitesinde olacağı ve benzin ile dizelin yanı sıra çeşitli ürünlerin elde edileceğine vurgu yapılan açıklamada, tesislerdeki yıllık petrokimya üretim kapasitesinin ise 18 milyon tona ulaşacağı ifade edildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Aramco Başkanı Emin Hasan en-Nasır, Hindistan'ın ekonomisinin büyümekte olduğunu ve büyük bir tüketim piyasasına sahip olduğunu, dolayısıyla küresel firmaların burada varlık göstermek için çaba sarf ettiklerini vurguladı.