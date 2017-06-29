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Suudi Arabistan'ın eski veliaht prensi saraya kapatıldı

The New York Times gazetesi, Suudi Arabistan eski veliaht prensi ve eski içişleri bakanı Muhammed bin Nayef'in sarayından çıkmasına izin verilmediğini yazdı.

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ABD'de yayımlanan The New York Times gazetesi, Suudi Arabistan eski veliaht prensi ve eski içişleri bakanı Muhammed bin Nayef'in Suudi Arabistan'dan çıkışının yasaklandığını ve sarayından çıkmasına izin verilmediğini yazdı.
 
New York Times gazetesi, Nayef'e yönelik getirilen sınırlamaların Nayef tarafından yeni veliaht prens Muhammed bin Salman'a yönelik 'olası bir muhalefetin' önüne geçmeyi amaçladığını yazdı.
 
SARAYDAN ÇIKMASINA İZİN VERİLMİYOR
 
New York Times'a konuşan kraliyete yakın Suudi ve ABD'li yetkililer, kısa süre önce görevlerinden azledilen Muhammed bin Nayef'in Cidde'de bulunan sarayından çıkmasına izin verilmediğini söyledi. Suudi yetkililer ise bu bilginin 'yüzde 100 doğru' olmadığı açıklamasında bulundu. 
 
GÖREVİ ELİNDEN ALINDI
 
Suudi Arabistan Kralı Salman'ın oğlu Muhammed bin Salman, kısa süre önce eski veliaht prens Muhammed bin Nayef'in yerine getirilmişti. Muhammed bin Nayef'in uzun yıllardır sürdürdüğü içişleri bakanlığı görevi de elinden alınmıştı. 
 
Yabancı kaynaklar, Muhammed bin Nayef ile Muhammed bin Salman arasından büyük bir rekabet bulunduğunu ifade ediyor. 

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