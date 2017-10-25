Rüşvet ve yolsuzlukta adı geçen Siemens'in eski CEO'su NEOM projesinin başına getirildi

Suudi Arabistan veliaht prensi ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Selman dün 500 milyar dolarlık dev yatırım projesi olan NEOM'u açıklamıştı.

Projenin 3 ülke topraklarını da kapsaması ve bölgenin ekonomisine katkıda bulunması bekleniyor.

Selman projeyi ilan etmesinin ardından NEOM'un başına Siemens'in eski CEO'su Klaus Kleinfeld'i getirdiğini açıkladı.

Klaus Kleinfeld'ismi Siemens'in dünya çapındaki rüşvet ve yolsuzluk davasında yer almış ve baskılar sonrasında istifa etmek zorunda kalmıştı.