Suudi Arabistan'ın Necran kentine atılan balistik füzenin havada imha edildiği duyuruldu
Yemen topraklarından, Suudi Arabistan'ın sınır kenti Necran'a atılan bir balistik füze havada imha edildi.
- AA
Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" kanalında yer alan habere göre, Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri, Husilerin Necran kentine attığı balistik füzeyi imha etti.
Haberde konuyla ilgili detaylı bilgiye yer verilmedi.
Husilerin, Yemen'den Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine attıkları füze sayısı 181'e yükseldi.
Husilerden veya Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden olaya ilişkin açıklama yapılmadı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.
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