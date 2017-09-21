Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında çatışmada 4 Suudi asker öldü

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, silahlı kuvvetlerde görev yapan askerler Muhammed bin Ahmed Al Ferevan, Mani bin Hasan et-Telidi, Cabir bin Ahmed Atif ve Hammud Davi el-Maliki, Necran ve Cazan sınırında Husilerle girilen çatışmalarda yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, Suudi Arabistan'ın güney sınırını koruma altına almak amacıyla Husilere karşı operasyonlar düzenlendiği ve bazılarının esir alındığı belirtildi.

Yemen sınırında 10 Mayıs'tan bu yana çıkan olaylarda ölen Suudi Arabistanlı asker sayısı 79'a yükseldi.