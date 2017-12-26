Suudi Arabistanlı analist, BAE'li Bakanı savunup Osmanlı'ya hakaret etti

Son dönemde yaşanan Arap tartışmaları ile Osmanlı ve Türk tarihi lekelenmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz hafta BAE Dışişleri Bakanı Osmanlı'nın Medine'deki ordu komutanı olan Fahrettin Paşa'ya ilişkin küstah sözleri eleştiri konusu olurken, bu sözlere Suudi Arabistanlı bir siyasi analist sahip çıktı.

"OSMANLI SÖMÜRGECİYDİ"

Ensonhaber'in haberine göre: Suudi Arabistan'da bir televizyon kanalında canlı yayına yapılan tartışma programı, amacını aştı. Programda Orta Doğu'nun gidişatına konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi. Medine'nin koruyucusu Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi bir siyasi analist sahip çıktı.

"Osmanlı sömürgeciydi" diyen Amid El-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu iddia etti.

"TERÖR EYLEMLERİNİ ORGANİZE ETTİLER"

Osmanlı yönetimindeki Arap topraklarında büyük felaket zincirlerinin yaşandığını iddia eden El Şehri, "Fahrettin Paşa, Araplara karşı terör eylemlerini organize eden kişilerin başında geliyor." sözleriyle küstahlığını bir derece daha ileri taşıdı.

BAE BAKANINA SAHİP ÇIKTI

Siyasi analist olarak ekrana çıkartılan ve yaptığı, Suud yönetimini güzellemekten başka bir şey olmayan El Şehri, "büyük bir ustalıkla" yaptığı analizlerini BAE Bakanı üzerinden sürdürdü.

BAE Bakanı Abdullah Bin Zayed'in Fahrettin Paşa'ya ilişkin paylaşımını hatırlatan El Şehri, BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımında herhangi bir şey olmadığını, bu kadar ses getirmesinin tek sebebinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işine gelmemesi olduğunu beyan etti.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Canlı olarak yayınlanan programın bu kısmı sosyal medyada da büyük tepki çekti. Özellikle bir Arap kullanıcıların bir kısmı bu açıklamaları skandal olarak yorumlarken, Fahrettin Paşa ve Türkiye üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları eleştirdi.

Geçtiğimiz hafta BAE Dışişleri Bakanı Medine Orduları Komutanı Fahrettin Paşa'ya ilişkin küstah bir Twitter paylaşımında bulunmuştu.