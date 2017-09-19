Suudi Dışişleri Bakanı Cubeyr Katar krizinin nedenini açıkladı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Körfez krizinin çözümünün Katar'ın elinde olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Cubeyr, ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu toplantıları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman bin Abdulaziz ile BM Daimi Temsilcisi Abdullah el-Maalemi'nin de katıldığı görüşmede Yemen, Suriye, Irak ve Myanmar'daki gelişmeler ile Suudi Arabistan ve BM arasındaki ilişkiler ele alındı.

Katar'a yönelik ithamlarını yineleyen Cubeyr, "Körfez krizinin çözümü Katar'ın elinde. Kriz, Katar'ın terörü desteklemeyi bırakmaması ve bölge ülkelerinin içişlerine karışmaya devam etmesi nedeniyle başladı." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından Körfez'de kriz patlak vermişti. Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.