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Suudi Prensler isyanda

Veliaht Prens Bin Selman’ın uygulamalarından usanan prensler saray önünde gösteri düzenledi. Kraliyet Muhafızları, 11 prensi gözaltına aldı.

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Suudi Arabistan’da veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın talimatıyla başlatılan yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan milyarder prenslere yenileri eklendi. Ülkede Bin Selman’ın uygulamalarına itiraz eden prenslerin sarayda isyan çıkardıkları öğrenildi. Suudi sitesi Sabq’ın haberine göre, 11 prens, bir akrabalarının idam cezasının affedilmesi ile emirlerin elektrik ve su paralarının devlet tarafından ödenmesini iptal eden Kraliyet Kararnamesi’nin yürürlükten kaldırılması için başkent Riyad’da Kraliyet Sarayı önünde gösteri düzenledi. Prenslere dağılmaları yönünde çağrının yapıldığı, uyarıları dinlemeyen 11 prensin kraliyet kararı gereğince Kraliyet Muhafızları tarafından gözaltına alınarak Hair Cezaevine nakledildikleri belirtildi. Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından ifadeye çağrılanların sayısının 320’ye ulaştığını biliniyor. 

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