Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudiler kendini aştı: Kudüs Yahudiler’in tarihi hakkı

Haberin
videosu
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 7
  • 0
x

Suudi Arabistan’da bir akademisyen Arap dünyasını ‘tarihi hak’ olarak tanımladığı Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımaya çağırdı. Cidde’deki Strateji ve Eğitim için Ortadoğu Merkezi’nin Başkanı Abdülhamid Hakim, ABD merkezli El Hurra kanalında katıldığı bir programda, “Trump’ın Kudüs kararı müzakereler için pozitif bir şok etkisi yarattı. Biz, Araplar, diğer tarafın taleplerini anlamalıyız” dedi. Mekke ve Medine’nin Müslümanlar için kutsal ise Kudüs’ün de Yahudiler için dini bir merkez olduğunu vurgulayan Hakim, “Arap düşüncesi Cemal Abdül Nasır’ın mirasından ve Şii-Sünni mezhepçiliğinden kurtularak antisemitizm ile Yahudilerin tarihsel haklarının mirasını yadsımayı reddetmelidir” ifadesini kullandı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Belediye başkanı taciz etti iddiası... Taciz iddiası kamerada

Belediye başkanı taciz etti iddiası... Taciz iddiası kamerada

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

Karşındakini ikna etmenin 12 yolu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bu işte bir terslik var

Bu işte bir terslik var

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Çapkın ve Mutlu davasında karar!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA