Suudiler kendini aştı: Kudüs Yahudiler’in tarihi hakkı

Suudi Arabistan’da bir akademisyen Arap dünyasını ‘tarihi hak’ olarak tanımladığı Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımaya çağırdı. Cidde’deki Strateji ve Eğitim için Ortadoğu Merkezi’nin Başkanı Abdülhamid Hakim, ABD merkezli El Hurra kanalında katıldığı bir programda, “Trump’ın Kudüs kararı müzakereler için pozitif bir şok etkisi yarattı. Biz, Araplar, diğer tarafın taleplerini anlamalıyız” dedi. Mekke ve Medine’nin Müslümanlar için kutsal ise Kudüs’ün de Yahudiler için dini bir merkez olduğunu vurgulayan Hakim, “Arap düşüncesi Cemal Abdül Nasır’ın mirasından ve Şii-Sünni mezhepçiliğinden kurtularak antisemitizm ile Yahudilerin tarihsel haklarının mirasını yadsımayı reddetmelidir” ifadesini kullandı.