Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suudiler yurt dışına kaçıyor!

Arabistan’da çeşitli bahanelerle gözaltı vakalarının artmasıyla birlikte, yurt dışına sermaye çıkışında yoğun artış kaydedildiği bildiriliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Veliaht prensi Muhammed Bin Salman’ın siyasi saiklerle aldığı bazı kararlar ve bu cümleden Riyad’da bir otelde bir grup Suudi prens ve işadamlarının gözaltında tutulması gibi uygulamaları bu ülkede yatırım ortamını güvensiz hale getirdiği, bu yüzden Suudi zenginler ve yatırımcıların yurt dışına kaçmayı tercih ettiği bildiriliyor.

El-kevser televizyonu Financial Times gazetesinden naklen yayınladığı bir haberde Suudi zengin işadamlarının bu ülkede prensler ve işadamlarına yönelik gözaltı vakalarının artmasından doğan güvensizlikten dolayı artık Arabistan’dan sermayelerini çekmek istediklerini bildirdi.

Bu arada bazı bankacıların bildirdiğine göre Suudi Arabistan’da bazı özel firmalar kendi mal varlıklarını gizlemeye çalışırken, bazıları ise gizli bir şekilde mal varlıklarını yurt dışına çıkarmak istemektedir.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehit törenindeki Türk bayrağı görüntüsü sosyal medyada ilgi odağı oldu

Şehit törenindeki Türk bayrağı görüntüsü sosyal medyada ilgi odağı oldu

Hatay'da korsanların saklandığı yer: Karamağara Koyu

Hatay'da korsanların saklandığı yer: Karamağara Koyu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Ünlü oyuncunun evi beton altında kaldı

Ünlü oyuncunun evi beton altında kaldı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA