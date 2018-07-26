Suudiler yurt dışına kaçıyor!

Suudi Veliaht prensi Muhammed Bin Salman’ın siyasi saiklerle aldığı bazı kararlar ve bu cümleden Riyad’da bir otelde bir grup Suudi prens ve işadamlarının gözaltında tutulması gibi uygulamaları bu ülkede yatırım ortamını güvensiz hale getirdiği, bu yüzden Suudi zenginler ve yatırımcıların yurt dışına kaçmayı tercih ettiği bildiriliyor.

El-kevser televizyonu Financial Times gazetesinden naklen yayınladığı bir haberde Suudi zengin işadamlarının bu ülkede prensler ve işadamlarına yönelik gözaltı vakalarının artmasından doğan güvensizlikten dolayı artık Arabistan’dan sermayelerini çekmek istediklerini bildirdi.

Bu arada bazı bankacıların bildirdiğine göre Suudi Arabistan’da bazı özel firmalar kendi mal varlıklarını gizlemeye çalışırken, bazıları ise gizli bir şekilde mal varlıklarını yurt dışına çıkarmak istemektedir.