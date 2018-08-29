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Tacikistan hükümeti Özbekistan'a ait binek araç ve otobüsleri transit geçiş ücretlerinden muaf tuttu

Tacikistan Gümrük Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından imzalanan kararnameyle, Tacikistan topraklarından transit geçiş yapacak Özbekistan'a ait binek araç ve otobüslere uygulanan transit geçiş ücreti iptal edildi.

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Açıklamada, söz konusu kararın Özbekistan'a ait binek araç ve otobüslerin Tacikistan üzerinden transit geçişleri için koşulların iyileştirilmesi amacıyla alındığı kaydedildi.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, 17 yıl aradan sonra Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini öngören 20'den fazla anlaşma imzalanmıştı.

Özbekistan ile Tacikistan arasında yaşanan durgun bir sürecin ardından son dönemde taraflar arasındaki ilişkilerde normalleşme başlarken, bu dönemde iki ülke arasında vizeler karşılıklı olarak iptal edildi, uçak ve otobüs seferleri yeniden başlatıldı.

Ülkeler arasında çeşitli dönemlerde kapatılan sınır kapıları yeniden açılırken, Özbekistan kendi topraklarından Tacikistan'a yük taşımacılığı için transit tarifelerini düşürdü ve sökülen demiryolu onarılarak taraflar arasındaki demiryolu taşımacılığına imkan sağlandı.

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