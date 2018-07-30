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Taciz görüntüleri Paris Savcılığını harekete geçirdi

Fransa’nın başkenti Paris’in 19. bölgesinde bir güvenlik kamerasına yansıyan kadına şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine Paris Savcılığı soruşturma başlattı.

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Paris'te sokakta kendisini sözlü taciz eden adamdan uzaklaşmaya çalışan 22 yaşındaki M.L. isimli kadına uygulanan şiddet bir restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Restoranın terasındaki güvenlik kamerasına 24 Temmuz’da yansıyan görüntülerde tacizcisi tarafından darp edilen kadının görüntüleri sosyal medya sitelerinde yayılınca Paris Savcılığı soruşturma başlattı. Savcılığa verdiği ifadesinde genç kız, bir adamın kendisine ıslık çalıp yersiz hareketlerle rahatsız ettiğini, bunun üzerine kendisinin “kapa çeneni” diyerek tacizciden hızlıca uzaklaşmaya başladığını anlattı. Saldırganın kendisini uzun bir süre takip edip köşeye kıstırarak tokat attığını belirten genç kız, çevredekilerin tepki gösterdiğini ancak saldırganın, “Hepinize bu kıza yaptığımı yaparım” diyerek tehdit ettiğini söyledi.

Paris Savcılığının “şiddet” ve cinsel taciz” suçlarından soruşturma başlattığı bildirildi. Öte yandan saldırganın kimliği açıklanmadı.

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