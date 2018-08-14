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Tacizi gizleyen Başpiskopos Wilson cezasını evde çekecek

Avustralya'da 1970'li yıllarda görev yaptığı Sydney'in Hunter bölgesinde Rahip Jim Fletcher'ın çocuklara yönelik cinsel tacizlerini örtbas etmekten suçlu bulunan 67 yaşındaki eski Adelaide Başpiskoposu Philip Wilson'ın 12 aylık cezası ev hapsine çevrildi.

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Sydney’in Newcastle Yerel Mahkemesinde görülen davada Yargıç Robert Stone, geçen temmuz ayında en az 6 ay şartlı tahliye olmadan 12 ay gözetim altında tutulmasına hükmettiği Başpiskoposu Philip Wilson'un cezasını hapishanede değil evinde çekmesine karar verdi.

Yargıç Stone'un kararında, Gosford Toplum Düzeltme Ofisi tarafından hazırlanan raporda Başpiskopos Wilson'un ev hapsinde tutulmasının daha uygun olacağı görüşünün etkili olduğu belirtildi.

Wilson, şartlı tahliye döneminin başlayacağı 6 aylık sürede, Newcastle yakınlarındaki kız kardeşinin evinde gözetim altında kalacak.

Philip Wilson'un tacizlerini örtbas ettiği Rahip Jim Fletcher, 2004'te çocuklara yönelik 9 farklı cinsel taciz olayından mahkum edilmiş, 2006'da hapishanede ölmüştü.

Tacizci rahibin kurbanlarından Peter Creigh, mahkemede verdiği ifadesinde, uğradığı tacizleri 5 yıl sonra 15 yaşına geldiğinde Başpiskopos Philip Wilson'a anlattığını açıklamıştı.

Adelaide Başpiskoposu Philip Wilson, Avustralya toplumunda artan baskılar ve Başbakan Malcolm Turnbull'un, Papa'ya görevden alınması yönünde yaptığı çağrı üzerine istifa etmek zorunda kalmış, istifası Papa Franciscus tarafından kabul edilmişti.

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