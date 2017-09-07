TADF, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamı protesto etti

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) üyesi bir grup Türk vatandaşı, BM'nin karşısındaki parkta bir araya gelerek Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamı protesto etti.

Pankartlar ve Türk bayraklarıyla Arakan'daki zulmü protesto eden katılımcılar, uluslararası toplumun soykırımı engellemek için harekete geçmesini istedi.

Gösteride konuşan TAD Başkanı Atilla Pak, Arakan'da yüzlerce Müslümanın öldürüldüğünü, on binlercesinin ise ülkeden kaçmak zorunda kaldığını belirterek, bu konuda uluslararası toplumun yeterli çabayı göstermediğini söyledi.

Konuya dikkati çekmek için BM'ye mektup gönderdiklerini ifade eden Pak, "Uluslararası toplum ve BM'nin Myanmar'da Müslümanların uğradığı zulme yeterli tepki vermemesini kınıyoruz." dedi.

BM'nin olaylara ilişkin soruşturma başlatmasını ve konunun Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edilmesini isteyen Atilla Pak, ABD'li yetkililerden de "olmayan soykırım yerine halen yaşanmakta olan gerçek soykırımı" görmelerini talep etti.

Arap Birliği ve Arap Parlamentosundan kınama

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Myanmar yetkililerinden, Rohingya Müslümanlarına yönelik ihlallerin soruşturulması ve suçlulardan hesap sorulması için gereken önlemleri alarak, sorumluluk üstlenmesi istendi.

Açıklamada, Rohingya Müslümanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek ve on yıllardır çektikleri sıkıntıları çözüme ulaştırmak için çaba harcanması çağrısında bulunuldu.

Arap Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada da Birleşmiş Milletler, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT), Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı katliamları durdurmak için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "insanlık suçu işleyen, sistematik olarak dini ve etnik temizlik yapan suçluların" Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) çıkarılması gerektiği belirtildi.