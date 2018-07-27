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Tahran Cuma İmamı'ndan hükümete uyarı

İran'ın başkenti Tahran'ın Cuma İmamı Ayetullah Muvahhidi Kirmani, hükümete halk sokaklara dökülmeden ekonomik sorunları çözme çağrısında bulundu

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Geçici Tahran Cuma İmamı Kirmani, hutbesinde ülkedeki ekonomik sorunlara değindi.

Ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başında bulunduğu hükümete seslenen Kirmani, "Halk ekonomik baskılar yüzünden meşru talepleri için sokaklara dökülmeden ekonomik sorunları ortadan kaldırın." dedi.

Hutbesinde ülkedeki yolsuzluk sorununa da değinen Kirmani, yargıya "yolsuzluğa karışanlar hakkında en ağır cezaların verilmesi" çağrısında bulundu.

İran'da eyalet merkezlerindeki Cuma imamları ülke lideri Ali Hamaney tarafından atanıyor. Liderin eyaletteki temsilcisi konumunda olan imamlar, Hamaney'i temsilen hutbe veriyor.

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