İran lideri Hamaney'in temsilcisi Tahran Cuma İmamı Kaşani: Döviz ve altın stoku yapanlar ülkeye ihanet içinde

Kaşani, cuma hutbesinde ABD'nin İran'a karşı izlediği politikalara ve ülkedeki ekonomik sorunlara değindi.

Cuma İmamı Kaşani, ekonomik sorunlar yaşanırken döviz, altın ve mal stoku yapanların halka karşı hainlik yaptığını ifade ederek, söz konusu kişiler hakkında yargıya "harekete geçme" çağrısında bulundu.

Ekonomik savaşla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Kaşani, şunları söyledi:

"Bir grup ise bu şartlarda stokçuluk yapıyor. Bu kişilere karşı ciddi cezalar uygulanmalıdır. Vurgun ve fırsatçılık peşinde olanlara sesleniyorum. Kendinizin ve çocuklarınızın dünya ve ahiretteki yaşamlarına kara çalmayın."

ABD'nin İran'ı ekonomik baskılar uygulayarak müzakere masasına çekmeye çalıştığını ifade eden Kaşani, ABD'nin belirlediği hedefler üzerinden müzakere etmeyeceklerini dile getirdi.

İran'da eyalet merkezlerindeki Cuma imamları ülke lideri Ali Hamaney tarafından atanıyor. Liderin eyaletteki temsilcisi konumunda olan imamlar, Hamaney'i temsilen hutbe veriyor.