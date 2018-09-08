Tahran Zirvesi sonrası Rusya ve Esed rejimi İdlib’i bombalamaya başladı

İran’da dün gerçekleştirilen Suriye konulu üçlü zirve sonrasında Rusya ve Esed rejimi İdlib kırsalını bombalamaya başladı. Bombardıman öncesinde star.com.tr’den Yaser Emre sıcak bölgeye giderek İdlib halkıyla görüştü.



İdlib’de Esed rejimi ve Rusya sivil katliamına başlayarak Tahran zirvesinden hemen sonra en az 10 sivili öldürdü.



Bölgenin nabzını ölçmek için İdlib’e giden star.com.tr ekibi bombardıman bekleyen halkla görüştü.



“ESED, RUSYA VE İRAN HEPSİ GELSİN BİZ BURADAYIZ”



Daha önce Guta’da Esed rejiminin kuşatması altında uzun yıllar kalan Suriyeli Mervan Yusuf olası İdlib operasyonuna karşı İdlib halkının hazır olduğunu belirterek, “İran, Rusya ve Esed rejimi istedikleri kadar bombalasınlar. Biz buradayız. Sonuna kadar direneceğiz” ifadelerine yer verdi.

“TEK DOSTUMUZ ERDOĞAN”



Türkiye’den başka gidecek yerleri olmayan İdliblilerin tek istediği kadınların ve çocukların bombardımandan uzaklaştırılması. Kendilerinin savaşa hazır olduklarını ve direneceklerini belirten İdlibliler, “Tek dostumuz Erdoğan, Türkiye’den başka bize kucak açan olmadı” dedi.



TAHRAN ZİRVESİ SONRASI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR



İran’da gerçekleştirilen Suriye zirvesinde Başkan Erdoğan’ın ateşkes konusunda ısrarcı davranması ise İdliblilerin gündemindeydi.



Mikrofonumuzu uzattığımız çok sayıda İdlibli, Başkan Erdoğan’a teşekkürlerini ve minnetlerini iletti.



SINIR KAPILARINDA HENÜZ BİR YOĞUNLUK YOK



Öte yandan sınırdan Türkiye’ye geçmekte olan Suriyelilerin İdlib bombardımanından kaçanlar olmadığı bayramlaşmak için Fırat Kalkanı bölgelerine giden Suriyeliler olduğu yetkililerce ifade edildi.