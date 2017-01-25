Tahrir Devrimi’nin yıl dönümünde göstericiler DEAŞ’ten gözaltına alındı

Mısır savcıları 25 Ocak Devrimi’nin yıl dönümünde başkent Kahire’de onlarca kişiyi protesto düzenlemek, yönetime isyan etmek, DEAŞ’a üye olmak suçlarından gözaltına alarak tutukladı.

Mısır genelinde yüksek güvenlik önlemleri alınırken bazı bölgelerde sıkı yönetim ilan edildi. Aynı zamanda devrimin sembolü olan Tahrir Meydanı’na giden 6 metro istasyonu kapatıldı.

Bununla beraber ülkede bulunan STK ve aktivistler halkı Sisi yönetimine karşı protestoya çağırdı.

Meydanlarda toplanan Mısır halkı, Sisi yönetimini istifaya davet etti.

SİSİ’DEN 25 OCAK DEVRİM AÇIKLAMASI

Bugün 25 Ocak Halk Devrimi hakkında açıklama yapan Mısır Devlet Başkanı Sisi: “Bugün 25 Ocak 2011 Devrimi’nin 6. yılını kutluyoruz. Bu devrim halkımızın yeni bir gelecek inşa etmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu devrim Mısır’ın dönüm noktalarından bir noktadır” dedi.

Sözlerine “Terörizmle mücadele noktasında asla geri adım atmayacağız. Terörizmin kökünü kazıyacağız. Bununla beraber iktisadi anlamda da büyüyeceğiz. Ülkemizi geliştirecek projeler gerçekleştireceğiz. Ülkemizdeki büyük küçük yatırımcıları destekleyeceğiz” şeklinde devam eden Sisi, “Devrimden bu yana geçen 6 yıl boşa geçmemiştir. Çok yakında meyvelerini alacağız” dedi.

25 OCAK HALK DEVRİMİ

25 Ocak 2011 yılında 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetimi devrildi. Devrimle beraber ülkede bir çok kazanım oldu.

Devrim sonrasında Anayasal olarak cumhurbaşkanlığı süresi 4 yılla sınırlandırıldı. Aynı kişi en fazla iki dönem cumhurbaşkanı seçilebilecek.

Olağanüstü hal ilanı daha sıkı kriterlere bağlandı.

Gösteri hakkı yasası çıktı ve gösteriler kanuni bir hak oldu.

HALK DEVRİMİ’NDEN SONRA NELER YAŞANDI?

Mübarek istifasını duyurduktan sonra Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi, parlamentoyu dağıttığını ve anayasayı askıya aldığını açıkladı.

Yeni bir cumhurbaşkanı seçmek için sandığa giden Mısırlılar Mübarek dönemi Başbakanı Ahmed Şefik ve İhvan adayı Muhammed Mursi için oy kullandı. Yüzde 51,7’lik bir oranla Muhammed Mursi Mısır tarihinin ilk şeffaf cumhurbaşkanı seçildi.

2012 yılında Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, kararlarını yargı denetiminden muaf tutan ve mahkemelerin anayasa komisyonunu dağıtmasını engelleyen cumhurbaşkanlığı kararlarını açıkladı. Bu kararlar geniş protestolara yol açtı. Ancak yüzde 63,8’lik bir oranla kabul edildi.

2013 yılında El Ehli ile Port Said takımları arasında çıkan olaylarda 74 kişi öldü. Port Said Ceza Mahkemesi olaylarla ilgili yargıladığı 73 sanıktan 21’ine idam cezası verdi. İdam cezaları yoğun protestolara yol açtı. Olağanüstü hal ilan edilen bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Güvenlik güçleri ise göstericilere müdahaleyi reddederek kamu binalarına saldırılara göz yumdu.

Mursi yönetiminin birinci yıl dönümünde geniş katılımlı Mursi karşıtı gösteriler hızla ülkenin diğer bölgelerine yayıldı. Muhalifler tarafından Temerrüd (isyan) Hareketi kuruldu. Ordu, ulusal uzlaşının sağlanamaması halinde 48 saat sonra kendi çözümünü üreteceğini açıkladı.

3 Temmuz 2013 yılında Cumhurbaşkanı Mursi, “milli mutabakat hükümeti” önerisini yineledi. Ancak tanklar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ve bir çok kritik noktayı kuşatmıştı.

General Sisi, Mursi’nin görevden alındığını, seçimlere kadar Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur’un geçici cumhurbaşkanlığına getirildiğini açıklayarak, Müslüman Kardeşler Teşkilatı yöneticilerini tutuklamaya başladı.

Tekrardan cumhurbaşkanlığı seçimine giden Mısır halkı yüzde 96,9’luk bir oyla Sisi’yi cumhurbaşkanı olarak seçti.

Askeri darbenin ardından Cumhurbaşkanı Mursi ve beraberindeki 100 ihvan üyesi idam cezasına çarptırıldı.