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Talabani: Kerkük gayrimeşru referandum yüzünden bu hale geldi, petrol için savaşmayacağız

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanlık Konseyi Üyesi ve Irak Parlamentosu Kerkük Milletvekili Ala Talabani, Kerkük'ün çalınan petrolü için savaşmayacaklarını belirtti.

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Talabani, Kerkük'ün bu duruma düşmesinin nedeninin tüm ısrarlara rağmen ertelenmeyen gayrimeşru referandumun düzenlenmesi olduğunu belirterek şunları söyledi:
 
"Bugün Kerkük'te meydana gelenler, referandumun düzenlenmesinden kaynaklanıyor. Referandum inadı üzerine bu durumla karşılaştık. Kerkük'te referandumun yapılmamasını, savaş ve şiddetten uzak tutulmasını talep ettiğimiz vakit, ihanetle suçlandık. Yine referandumdan önce, Bağdat ile Kerkük sorununu çözmek için diyaloğa geçilmesini ve müzakereyle sonuca varılmasını talep ederken, ihanetle suçlandık. O dönem söylemiştik; Kerkük petrolünün başka yerlere götürülüp çalındığını ve gelirinin kente aktarılmadığını, sakinlerine bir faydasının olmadığını dile getirmiştik. Acaba bu kentin çocukları Kerkük'ün petrolünden bir fayda gördü mü, görmedi."
 
Talabani, KYB'nin Kerkük'te terör örgütü DEAŞ ile savaşa girmeye hazırlanırken, IKBY'deki bazı tarafların kentteki petrol kuyularını tuttuğunu iddia etti.
 

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