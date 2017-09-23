Talabani'nin oğlu Bafel Talabani, Barzani ile referandumun ertelenmesi konusunda anlaştıklarını duyurdu
Celal Talabani'nin en büyük oğlu Bafel Talabani Facebook sayfası üzerinden yaptığı yazılı açıklamada referandumun ertelendiğini duyurdu.
Celal Talabani'nin en büyük oğlu Bafel Talabani Facebook sayfası üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Barzan ile anlaştıklarını ve referandumun ertelendiğini duyurdu.
Öte yandan K24’e konuşan KDP’li yetkililer ise Talabani’nin açıklamasının yalnızca PUK’u bağladığını, KDP’nin erteleme için anlaşma yapmadığını söylediği öne sürüldü.
.@KDPinfo source tells @K24English that Pavel Talabani statement on postponing #kurdistanreferendum is not true https://t.co/ENk7A82tVl— Fazel Hawramy (@FazelHawramy) 23 Eylül 2017
BAFEL TALABANİ AÇIKLAMASINI GERİ ÇEKTİ
KDP'nin açıklamasının ardından Bafel Talabani Facebook paylaşımını kaldırdı.
Now Bafel Talabanis FB post removed his page. #KurdistanReferandum— Alan Mohtadi 🛢 (@tawaksham) 23 Eylül 2017
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