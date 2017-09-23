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Talabani'nin oğlu Bafel Talabani, Barzani ile referandumun ertelenmesi konusunda anlaştıklarını duyurdu

Celal Talabani'nin en büyük oğlu Bafel Talabani Facebook sayfası üzerinden yaptığı yazılı açıklamada referandumun ertelendiğini duyurdu.

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Celal Talabani'nin en büyük oğlu Bafel Talabani Facebook sayfası üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Barzan ile anlaştıklarını ve  referandumun ertelendiğini duyurdu.

Öte yandan K24’e konuşan KDP’li yetkililer ise Talabani’nin açıklamasının yalnızca PUK’u bağladığını, KDP’nin erteleme için anlaşma yapmadığını söylediği öne sürüldü.

BAFEL TALABANİ AÇIKLAMASINI GERİ ÇEKTİ

KDP'nin açıklamasının ardından Bafel Talabani Facebook paylaşımını kaldırdı.

 

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