IKBY'de Talabani'nin yerine Kosret Resul getirildi
Kürdistan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri Birinci Yardımcısı Kosret Resul, Celal Talabani’nin yerine getirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA, Kosret Resul'un, 3 Ekim'de hayatını kaybeden Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) kurucusu ve Genel Sekreteri Celal Talabani'nin yerine getirildiğini duyurdu.
Eski bir peşmerge komutanı olan 65 yaşındaki Kosret Resul, KYB Genel Sekreteri Birinci Yardımcısıydı. 1992 yılında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosuna seçilmiş olan Resul, aynı zamanda IKBY Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyordu.
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