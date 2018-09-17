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Taliban Afganistan'da 17 polisi öldürdü

Taliban'ın Afganistan'ın Farah şehrine düzenlediği saldırı sonucunda 17 polis hayatını kaybetti.

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Afgan yetkililer yaptığı açıklamada, dün geceden beri Farah şehrine düzenlenen Taliban saldırısı sonucunda 17 görevlinin öldüğünü bildirdi.  Farah İl Meclisi Başkanı Fared Bakhtawer, saldırının şehir merkezi ile farklı noktalarda gerçekleştirildiğini söyledi. Bakhtawer, Taliban militanlarının Push Rod bölgesindeki kontrol noktalarını hedef aldığını, saldırıda 10 polisin hayatını kaybettiğini söyledi. Bir başka saldırının Bala Buluk bölgesine gerçekleştirildiğini aktaran Bakhtawer, militanların 7 polisi öldürdüğünü, 3 tanesini kaçırdığını, 6 polisin ise yoğun süren bir çatışmadan sonra Taliban militanlarına teslim olduğunu bildirdi.
 

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