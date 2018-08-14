Taliban Afganistan'da bir ABD askerini bombalı saldırıda öldürdü
Afganistan'ın güneyindeki Hilmend'de gerçekleştirilen bombalı saldırıda bir ABD askeri öldürüldü.
Afganistan'da Taliban'ın saldırıları devam ederken, ülkede yabancı askerler de hedef olmayı sürdürüyor.
Ülkenin güneyinde Taliban etkinliğiyle bilinen Hilmend'in Sengin ilçesinde düzenlenen saldırıda bir ABD askeri öldü.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklamasına göre, ABD askerleri devriye faaliyetini gerçekleştirdiği sırada infilak ettirilen el yapımı patlayıcı nedeniyle ağır yaralanan 36 yaşındaki Çavuş Rarogal Transfiguracion, daha sonra yaşamını yitirdi.
Saldırıda Kabil hükümeti güçlerinden de yaralananlar olduğu ifade edildi.
Afganistan'da "Hendek Operasyonları" adıyla bahar saldırılarına devam eden Taliban, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir başka saldırıda Çekya vatandaşı 3 askeri öldürmüştü.
(Mepa News)
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