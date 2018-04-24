Tam 256 yıl yaşayan adamın uzun yaşam sırrı!

Çinli dövüş sanatları ustası ve uzun yaşam araştırmacısı olarak nam salan Li Ching-Yuen'i tanıyor musunuz?

İnanılmaz ama gerçek. Çinli Li Ching-Yuen'in 256 yaşında öldüğü iddia ediliyor. Üstelik bu iddia dünyanın en prestijli dergisi olan Time'da bile yer buldu. Dergi Yuen'in 256 yaşına kadar yaşamasının sırrının ‘Köpek – güvercin – kablumbağa' üçlüsünde olduğunu yazdı.

Çinli bir bitki bilimci, dövüş sporcusu ve taktik veren olan Li Ching-Yuen, 1736'da doğduğunu söylese de kayıtlarda 1677 olarak gözüküyor. Bu doğum tarihlerine göre 1933 yılında öldüğünde ya 197 ya da 256 yaşında olması gerekiyor. İki halde de dünyanın en çok yaşayan insanı.

‘Li Ching-Yuen 1677'de Chyi Jiang Hsie, Szechuan köyünde doğmuş olması gerekiyor. Hayatının çoğunu dağların eteklerinde bitkiler toplayarak ve uzun yaşamın sırlarını araştırarak geçirdi.

1748 senesinde 71 yaşındayken Çin ordusuna dövüş öğretmeni ve taktik danışmanı olarak katılmak üzere Kai Hsien'e taşındı. 1927'de kendisi komutan Yang Sen tarafından davet edildi. Komutan yaşına rağmen onun gençliğinden, gücünden ve yiğitliğinden oldukça etkilenmişti.”

Eve döndükten bir yıl sonra öldü. Bazıları onun doğal nedenler yüzünden öldüğünü söylese de bazıları arkadaşları ölmeden önce ‘Bu dünyada yapmam gereken herşeyi yaptım. Artık eve gidiyorum' dediğini iddia ediyor.

Uzun yaşamın sırrı sorulduğunda Usta Li’nin cevabı her zaman şunlardı:

-Temiz bir kalbin olsun

-Bir kaplumbağa gibi otur

-Bir güvercin kadar hayat dolu yürü

-Bir köpek gibi uyu.

(Hürriyet)