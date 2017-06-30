Şanlıurfa'da tankere çarpan otomobildeki çocuk öldü, anne ve babası yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu Nar kavşağı yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa´ya yönüne giden İbrahim Atalay yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, orta refüjdeki ağaçları sulayan belediyeye ait su tankerine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücü İbrahim Atalay ile yanındaki eşi Semanur ve oğlu Bedir Atalay yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan küçük Bedir, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Atalay çiftinin ise sağlık durumlarının ciddiyetini korutudğu belirtildi.

Bedir Atalay'ın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından memleketi Adıyaman'a götürülmek üzere yakınlarına teslim edildi.