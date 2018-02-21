Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Tanzanya'da bir anne, çocuğunu büyü bozma ayininde öldürdü

Tanzanya'nın Geita şehrinde 6 yaşındaki bir çocuk, büyü bozma ayini sırasında annesi tarafından öldürüldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Getia Polis Şefi Mponjoli Mwabulambo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki Frank Bariki'nin, büyü bozma ayini sırasında annesi ve annesinin arkadaşı tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

Kilise mensubu iki kadının, çocukla birlikte büyü bozma ayini için 2 gün önce kiliseden ayrıldıklarını dile getiren Mwabulambo, "Çocuğun cesedini bulduğumuzda göğüs ve boyun bölgesinde yaralar vardı. Zanlılar sorgularında, çocuğa, babaannesi tarafından toplumda 'Pili Clement' (şefkatli acı) diye bilinen bir büyü yapıldığını ve bu büyüyü bozmaya çalıştıklarını iddia etti." diye konuştu.

Küçük çocuğun, ayin sırasında göğsüne ve boynuna uygulanan baskı sebebiyle nefessiz kalarak öldüğü tahmin ediliyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tekirdağ´da 3 metre 20 santim boyunda ölü yılan bulundu

Tekirdağ´da 3 metre 20 santim boyunda ölü yılan bulundu

Bayern Münih - Beşiktaş maçını Alman basını böyle gördü

Bayern Münih - Beşiktaş maçını Alman basını böyle gördü

Bu köprüden geçmek cesaret ister

Bu köprüden geçmek cesaret ister

Yanlış parkın bedeli çok ağır oldu

Yanlış parkın bedeli çok ağır oldu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA