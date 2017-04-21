Trump: Vergi reformunu önümüzdeki hafta açıklayacağım
ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki hafta vergi reformunu açıklayacağını söyledi.
- DHA
Amerikan basınında çıkan haberlere göre Başkan Trump, haftaya Çarşamba günü yada çok daha kısa bir süre içerisinde bireylere ve kurumlara yönelik vergi reformu ile ilgili adımları atmaya başlayacağını söyledi.
Vergi indirimine gidiliyor
Trump, vergi reformunda bireylere ve kurumlara yönelik yüklü bir vergi indirimine gidileceğinin de sinyallerini verdi. Trump'ın vergi reformunu açıklamasının piyasalara olumlu yansıması ve doların değerinin artması öngörülüyor.
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