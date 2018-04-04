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Tarihi ziyaret dünya basınında

Putin'in 2 günlük Türkiye ziyareti dünya basınında da yer buldu. BBC Türkçe'de yapılan değenlendirmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile yeni bir boyut kazanacağına vurgu yapıldı.

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RUS BASINI: GÜNDEM S-400'LER

İki ülke Akkuyu Nükleer Güç Santrali Anlaşması'nı 2010'da imzaladı. Nükleer tesis, 4 bin 800 megavatlık kapasiteye sahip olacak ve tahminen 20 milyar dolara mal olacak. Santral, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te faaliyete geçecek. Rus basınında ise Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görevine yeniden seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyareti Türkiye'ye yaptığına dikkat çekilirken Putin'in Ankara'da Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşlemede S-400 hava savunma sisteminin gündeme geldiği belirtiliyor. Rus devletinin İngilizce haber kanalı Russia Today, "Uçaksavar sistemininTürkiye'ye sevkıyatının 2020'de başlanması öngörülüyor" diye yazdı.

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