Kral Selman'ın ilk Rusya ziyareti olarak tarihe geçti

Kral Selman, havalimanında Preobrajenskiy merasim kıtası ve orkestra ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin’in de içinde yer aldığı heyet tarafından karşılandı.

TARİHTE İLK RUSYA ZİYARETİ

Kral Selman'ın bu ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkiler tarihinde ilk Rusya ziyareti olarak tarihe geçti.

PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Moskova’da 3 gün kalması beklenen Kral Selman, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.