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Kral Selman'ın ilk Rusya ziyareti olarak tarihe geçti

İki ülke arasındaki ilişkiler tarihinde ilk Rusya ziyaretini gerçekleştiren Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in uçağı, Moskova’daki Vnukovo Havalimanı'na iniş yaptı.

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Kral Selman, havalimanında Preobrajenskiy merasim kıtası ve orkestra ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Başbakan Yardımcısı Dmitriy Rogozin’in de içinde yer aldığı heyet tarafından karşılandı.

TARİHTE İLK RUSYA ZİYARETİ

Kral Selman'ın bu ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkiler tarihinde ilk Rusya ziyareti olarak tarihe geçti.

PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Moskova’da 3 gün kalması beklenen Kral Selman, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

GÖRÜŞÜLECEK KONULAR...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Kral Selman ile petrol üretiminin kısıtlandığı şartlarda petrol pazarındaki durumu, ayrıca Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki durumu ele almasının ve bölgelerdeki krizlerin çözümüne vurgu yapılmasının beklendiğini belirtti. Peskov, iki liderin askeri-teknik işbirliği konusunu da görüşebileceklerini aktardı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in yarından sonraki programındaysa Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile görüşme bulunuyor. Görüşmede karşılıklı yatırım projelerinin ve ticaret, ekonomi, sanayi, enerji ve tarım alanındaki işbirliğinin ele alınması bekleniyor.

 
Kaynak: SPUTNİK

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