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Tayland'da otobüste yangın çıktı: 20 kişi hayatını kaybetti

Tayland'da göçmen işçileri taşıyan yolcu otobüsünde çıkan yangında 20 kişi hayatını kaybetti.

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Yerel medyadaki haberlere göre, ülkenin batısındaki Tak kentinde Myanmarlı göçmen işçileri taşıyan iki katlı otobüste henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Polis yetkilisi Raewat Aiemtak, otobüste bulunanlardan 20 kişinin yanarak can verdiğini belirterek, bir kişinin ağır yaralandığını, 27 kişinin ise otobüsten çıkmayı başardığını kaydetti.

Aiemtak, yangının nedeninin araştırıldığını söyledi.

Tayland'ın Nakhon Ratchasima bölgesinde de geçen hafta tur otobüsünün yoldan çıkması sonucu 18 kişi yaşamını yitirmişti.

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