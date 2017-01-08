Tayland'daki selde ölü sayısı 19'a yükseldi

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ordu birlikleri ölü sayısının 19'a çıktığı sel felaketi nedeniyle evlerinde mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak için harekete geçti.

Mahsur kalan binlerce kişiye ulaşmak ve su, gıda ile ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olunduğu kaydedildi.

Tayland Deniz Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisinin, yardım üssü olarak kullanılmak üzere Nakhon Si Thammarat bölgesindeki limana demir attığı belirtilirken, askeri helikopterlerin yardım dağıtımı ve kurtarma çalışmalarında görevlendirildiği aktarıldı.

Kuzey Bölge Birlikleri Komutanı Piyawat Nakwanich, bölgedeki tüm askeri kışlaların da siviller için barınak olarak kullanılmak üzere geçici olarak açıldığını açıkladı.

Sel felaketinden etkilenen bölgelerin valilerine, yardımlarda kullanılmak üzere verilen 560'ar bin dolarlık desteğin yanında, ek maddi yardımların da Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça başkanlığındaki komite tarafından onaylanması bekleniyor.

Afet Önleme ve Azaltma Dairesinin yayımladığı raporda da yaklaşık bir haftadır süren muson yağışlarının, Tayland'ın güney bölgelerinde en az 13 ili olumsuz etkilediği açıklanmıştı.