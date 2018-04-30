Tayvan'da fabrika yangını: 7 kişi öldü

<p> Tayvan Merkezi Haber Ajansı (CNA), Taoyuan kentinde Chin Poon Endüstri'ye ait bilgisayar ekipmanı fabrikasında çıkan yangında 5 itfaiye erinin ve 2 işçinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.</p> <p> Yangında 7 itfaiye erinin de yaralandığı belirtildi.</p>
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